Rusya 500 ABD'linin ülkeye girişini yasakladı

Editör: Osmancan Erok

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Joe Biden yönetiminin Rusya'ya karşı düzenli olarak uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak ABD'nin önde gelen 500 isminin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

CNN International'da yer alan habere göre, ABD eski Başkanı Barrack Obama, televizyon sunucusu Stephen Colbert, CNN'in ünlü sunucusu Erin Burnett bu listede yer alan isimlerden bazıları.

Listede ABD eski Büyükelçisi Jon Huntsman, birkaç ABD senatörü ve bir sonraki beklenen genelkurmay başkanı Charles Q. Brown Jr. da yer alıyor.

Bakanlık ayrıca yaptığı açıklamada, "Washington'ın Rusya'ya karşı tek bir düşmanca saldırısının bile güçlü bir tepki görmeden gitmeyeceğini öğrenmesinin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.