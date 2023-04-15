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Rusya, 82 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etti

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, Rusya'nın 82 Ukrayna askerinin cenazesinin Rusya tarafından Ukrayna'ya iade edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 12:41
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Rusya, 82 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etti

Rusya, 82 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etti
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Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, Rusya'nın savaşta ölen 82 Ukrayna askerini kendilerine iade ettiğini belirterek, "Bugün 82 Ukraynalı askerin cenazelerini evlerine getirmek mümkün oldu. Ukrayna'nın geçici olarak işgal altındaki topraklarından cenazelerin teslimi entegrasyon bakanlığı tarafından Ukrayna Kayıp Kişiler Komiserliği Ofisinin destekleri ve kolluk kuvvetleriyle işbirliğinde gerçekleşti" denildi.

Açıklamanın sonunda ise, "Ölen askerlerin cenazeleri Cenevre Sözleşmesi'nin normlarına göre gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı'nın iletişim numaraları da verilerek asker yakınlarının kayıplarını kendilerine bildirmeleri istendi.

Geçtiğimiz 24 Mart'ta Rusya, Ukrayna'ya 83 askerin cenazesini iade etmişti. (İHA)

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