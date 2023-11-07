Rusya Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan resmen çekildi

Rusya, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından 1 yıl sonra imzalanan ve dönüm noktası olarak görülen Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’ndan (AKKA) bugün resmen çekilmiş oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece yarısı itibarıyla resmen çekilmesiyle anlaşmanın artık "tarih" olduğu kaydedildi. "AKKA Antlaşması, Soğuk Savaş'ın sonunda, iş birliğine dayalı yeni bir küresel ve Avrupa güvenliği mimarisinin oluşmasının mümkün göründüğü dönemde imzalanmıştı" ifadesine yer verilen açıklamada, "Antlaşmanın resmi olarak korunması bile Rusya'nın temel güvenlik çıkarları açısından kabul edilemez hale gelmiştir" denildi.

Rusya, ABD'nin NATO ittifakını genişleterek Soğuk Savaş sonrası güvenliği baltaladığı ve antlaşma maddelerinin ülkenin ulusal çıkarlarına uymadığı gerekçesiyle çekilme kararı almıştı. Rusya'nın çekilme kararını açıklamasının ardından NATO, Avrupa-Atlantik güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle Rusya’yı kınamıştı.

RUSYA 2007’DE ASKIYA ALDI

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması, taraf ülkelerin konvansiyonel silah kullanımının kısıtlanması amacıyla 1990’da Fransa’nın başkenti Paris’te NATO ve Varşova Paktı ülkeleri tarafından imzalanmıştı. Rusya, antlaşmayı 2007'de tek taraflı olarak askıya almış, 2015'te aktif katılımını durdurmuştu. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma 16 Mayıs’ta antlaşmanın feshedilmesine ilişkin yasayı kabul etmiş, 29 Mayıs’ta Putin'in imzaladığı kararnameyle antlaşma feshedilmişti.