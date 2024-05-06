Rusya, Baltık ülkelerini tehdit etti

Zakharova yaptığı açıklamada Rusya Federasyonu'nun Baltık ülkelerine karşı öncelikle ekonomik ve transit yaptırımlarda bulunacak. Zakharova, Vilnius, Riga ve Tallinn hükümetlerinin ülkesine karşı gösterdiği "düşmanca eylemleri" nedeniyle Rusya ile tüm devletler arası, bakanlıklar arası, bölgesel ve sektörel ilişkilerin kesildiğini bildirdi.

Açıklamada ayrı Moskova'nın Baltık devletlerini etkilemek için diplomatik önlemleri kullanmaya devam edeceğinin altı çizildi. Zakharova sözlerini "Bu durumda diplomatik misyonların sonlandırılması, ülkemizde yaşayan Baltık ülkelerinin vatandaşları ve yüz binlerce hemşehrimizin yalnız bırakılacağı anlamına gelir" diye sonlandırdı.