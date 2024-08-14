Rusya benzin ihracatı yasağını uzattı

Rusya Federasyonu'nun resmi telegram hesabında yapılan açıklamaya göre 1 Aralık 2024 tarihleri ​​arasında Rusya'da akaryakıt ihracatına tekrar geçici kısıtlama getirilek.

Açıklamada kısıtlamanın, Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkeler de dahil olmak üzere hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki tedarikler, vatandaşların kişisel kullanım için ihraç ettiği yakıtlar ve uluslararası insani yardım sağlamak amacıyla ihraç edilen yakıtlar dahil olmak üzere geçerli olmayacağı belirtildi.

Rusya'da hali hazırda 1 Mart - 31 Ağustos 2024 tarihleri ​​arasında benzin ihracatına geçici bir yasak uygulanıyor. 20 Mayıs'tan Temmuz ayı sonuna kadar, iç pazarın motor benzinine doyması ve bireysel işletmelerin petrol rafinaj hacimlerinin azalmasını önlemek için yasak askıya alındı.

Haziran ayının başından bu yana, tatil dönemindeki aktif talep sezonunun etkisiyle benzin hisse senedi fiyatları artmaya başladı. Bu arka plana karşı, düzenleyiciler, akaryakıt piyasasının hem ağustos ayındaki petrol ürünlerine yönelik zirve talebini hem de planlanan ekonomik büyümeyi güvenli bir şekilde sürdürebilmesi için, benzin ihracatı yasağının Ekim ayı sonuna kadar daha uzun bir süre için yenilenmesi gerektiğinden bahsetmeye başladı.

Akaryakıt ihracatının yasaklanması uygulaması daha önce etkinliğini göstermiş olup, bu sayede iç pazar hızla doyurulabilmişti.

Petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin önceki yasak, 2023 sonbaharında yürürlüğe girmişti. O halde bu kadar sert bir tedbirin uygulamaya konmasının ön koşulu, 2023 yazında yüksek talep sezonunda başlayan akaryakıt piyasasındaki fiyat krizinin yüksekliğiydi. Sonbaharda durum daha da kötüleşti - hasat kampanyasının zirvesinde çiftçiler, petrol ürünlerinin yüksek fiyatlarından ve bazı yerlerde ortaya çıkan kıtlıktan şikayet etmeye başladı. Uzun süre bakanlıklar ve petrol şirketleri durumu çözemedi, bunun sonucunda hükümet 21 Eylül 2023'ten itibaren akaryakıt ihracatını yasakladı. Yasaklayıcı önlemler kademeli olarak kaldırıldı - 17 Kasım'da benzin ihracatına yönelik ambargo kaldırıldı ve 22 Kasım'da yaz dizel yakıtı ihracatına ilişkin ambargo kaldırıldı.