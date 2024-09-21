Rusya BM’ye başvuruyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova bugün yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki mevcut durumu ele aldı.

“3 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARALANDI”

Zakharova açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“17 Eylül'de Lübnan Cumhuriyeti'nin çeşitli yerlerinde kablosuz telekomünikasyon cihazlarında (çağrı cihazları) bir dizi patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2'si çocuk en az 11 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 400'ü ağır olmak üzere 3 binden fazla kişi yaralandı.

“BM’YE ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ”

Lübnanlı yetkililer, İsrail'i büyük çaplı bir saldırı düzenlemekle suçlayarak BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacaklarını duyurdu. Lübnan Hizbullahı da İsrail'i suç niteliğindeki saldırının sorumlusu olarak adlandırdı, en az dokuz savaşçısının ölümünü kabul etti ve intikam sözü verdi. Bunu, Lübnan'a karşı binlerce masum insanı etkileyen bir başka hibrit savaş eylemi olarak görüyoruz.

“SAVAŞI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Bu yüksek teknolojili saldırının arkasındakilerin kasıtlı olarak Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaya ve büyük bir savaşı kışkırtmaya çalıştıklarına inanıyoruz. Dost Lübnan'a ve vatandaşlarına konvansiyonel olmayan silahlar kullanılarak yapılan, egemenliğinin ağır bir ihlali ve aynı zamanda uluslararası hukuka ciddi bir meydan okuma teşkil eden bu benzeri görülmemiş saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kurbanların ailelerine en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz”