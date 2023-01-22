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Rus Meclisinden ABD ve NATO'ya tehdit: Silah yardımı felakete neden olur

Rusya Federasyonu Federal Meclisi’nin alt meclisi olan Rusya Devlet Duması’nın Başkanı Vyacheslav Volodin, “Kiev rejimine saldırı silahlarının verilmesi küresel bir felakete yol açacaktır” dedi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 16:33
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Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ABD ve NATO'YA tehdit: Saldırı silahı yardımı felakete neden olur

Rus Meclisinden ABD ve NATO'ya tehdit: Silah yardımı felakete neden olur
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Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, “Washington ve NATO ülkeleri şehirleri vurmak için kullanılacak silahları tedarik ederse ve tehdit ettikleri gibi topraklarımızı ele geçirmeye çalışırsa, bu daha güçlü silahlar kullanılarak misilleme önlemleri alınmasına yol açacaktır” ifadelerini kullandı. Volodin, Avrupa ülkelerinin milletvekillerini ve ABD Kongre üyelerini, “İnsanlığa karşı sorumluluklarının farkına varmalılar” diyerek uyardı.

“DÜNYAYI KORKUNÇ BİR SAVAŞA SÜRÜKLÜYORLAR”

ABD ve Avrupa Birliği’nin dünyayı ‘korkunç bir savaşa’ sürüklediğini söyleyen Volodin, “Washington ve Brüksel, kararlarıyla dünyayı korkunç bir savaşa sürüklüyor. Yalnızca Kiev rejimi tarafından kullanılan askeri ve kritik altyapıya yönelik saldırıların gerçekleştirildiği askeri harekattan tamamen farklı bir savaşa” diye konuştu.

“KÜRESEL BİR TRADEJİYLE SONUÇLANABİLİR”

Volodin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Rus silahlarının teknolojik üstünlüğü göz önüne alındığında, bu tür kararlar alan yabancı politikacıların, aldıkları kararların ülkelerini yok edecek küresel bir trajediyle sonuçlanabileceğini anlamaları gerekiyor.”

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Tozanlı
22.01.2023 17:30
Bir ülkenin ordusunun, büyük olması hantal olmasını engellemez..abd, yıllardır karşılığı olmayan $ basarak bunun önüne geçti fakat,rusya bunu durduramadı..rusya çökecek, arkasından abd.inşaallah..  
 
İSVEÇ HÜKUMETİ TÜRKIYE CUMHURİYETI DEVLETINDEN ÖZÜR DILEYECEK
22.01.2023 17:13
ONAYLANMASI İÇİN İSVEÇLE YAPILAN ANLASMALARIN ATILAN IMZALARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKİYOR? ERKEN ATILAN İMZA OLDUGUNUDA SÖYLEMEDE FAYDA VAR  
 
Uzay Fenercioğlu
22.01.2023 16:57
"Aşkta ve savaşta her yol mübahtır." Machiavelli. Savaş başlı başına insanlığa karşı yapılan en büyük kötülük. Şimdi Rusya veya ABD'nin savaşta kural koyması, savaşı makbul ve makul göstermez.  
 
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