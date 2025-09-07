Rusya, en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin açıklamasına göre Rusya, saldırıda 810 insansız hava aracı (İHA) ve 13 füze fırlattı. Bunlar arasında İran yapımı Shahed tipi kamikaze İHA’ların yanı sıra farklı tiplerde sahte hedef olarak kullanılan insansız araçlar da yer aldı. Ayrıca Rusya, 9 adet “İskander-K” seyir füzesi ve 4 adet “İskander-M” balistik füze kullandı.

Ukrayna kaynakları, saldırıda kullanılan İHA sayısının 2022’de başlayan savaşın en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Fırlatmaların, Rusya’nın Kursk, Bryansk, Orlov ve Millerovo bölgelerinden, ayrıca Kırım’ın Gvardeyskoye hava üssü ile Çauda Yarımadası’ndan yapıldığı açıklandı.

UKRAYNA HAVA SAVUNMASI 751 HEDEFİ VURDU

Ukrayna Hava Kuvvetleri, sabah 09.30’a kadar 747 İHA ve 4 seyir füzesinin imha edildiğini bildirdi. Ancak 5 seyir füzesi, 4 balistik füze ve 54 saldırı amaçlı İHA hedeflerine ulaştı. Toplamda 33 noktada patlama yaşandığı, sekiz farklı bölgede düşen enkazların yangınlara yol açtığı aktarıldı.

SİVİL KAYIPLAR ARTIYOR

Kiev’de üç kişi hayatını kaybetti; ölenler arasında iki aylık bir bebek ve genç bir kadın da bulunuyor. Yirmi kişi yaralanırken, hamile bir kadının da durumu ciddiyetini koruyor. Başkentte bir hükümet binasında çıkan yangının, düşen İHA parçalarından kaynaklandığı bildirildi.

Sumi bölgesinde 51 yaşında bir kadın yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Çernihiv’de iki sivil öldü, üç kişi yaralandı. Dnipropetrovsk’ta ise 74 yaşındaki bir erkek saldırının kurbanı oldu.

ZELENSKİ’DEN SERT TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıyı “bilinçli bir savaş suçu” olarak nitelendirdi. Telegram’daki paylaşımında Zelenski, uluslararası toplumun Moskova’ya karşı daha kararlı yaptırımlar uygulaması gerektiğini vurgulayarak, “Her yeni hava savunma sistemi, masum insanların hayatını kurtarıyor” dedi.