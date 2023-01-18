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Rusya saldırdı çocuklar öldü. Toprak olmuş umutları bu enkaz altında bir çocuk var

Kırımlı Tatar Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova, Rusya'nın füze saldırısı gerçekleştirdiği Dnipro'dan bir paylaşımda bulundu. Khalilova savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 20:59
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Rusya füze saldırısıyla çocukları öldürdü

Rusya saldırdı çocuklar öldü. Toprak olmuş umutları bu enkaz altında bir çocuk var
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Rusya'nın Cumartesi günü Ukrayna’nın doğusundaki Dnipro kentinde düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi. 30 kişi de kayıp. Yaşanan bu saldırının ardından hayatını kaybeden sivillere dair çok sayıda paylaşım yapıldı ve Rusya'nın saldırı kınandı. 

Ölü sayısının her geçen gün yükseldiği Dnipro'dan paylaşımda bulunan gazeteci Gülsüm Khalilova, yüksek katlı bir ev enkazından çocuk cesedi çıkarıldığı bilgisini paylaştı. Savaşın korkunç yüzünü yaptığı paylaşımla bir kez daha gözler önüne seren Khalilova yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah, Dnipro'da yüksek katlı evin enkazı altından ölü bir çocuğun cesedi çıkarıldı. Dnipro'ya Rusya’nın yaptığı füze saldırısından sonra şimdiye 44 kişi hayatını kaybetti"

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NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
18.01.2023 10:43
Ey türküm diyen herkese bir zahmet biraz rus türk tarihini okusun,orada bu rusların türk kökenli ne kadar halk varsa hepsine soykrım yapmışdır.rus bize dost olmaz.SLAVA UKRAİNA  
 
Vatandaş
18.01.2023 10:35
Troll dolmuş burası. Bunca şeye rağmen hâlâ Rusya'yı savunuyorsunuz ya pes gerçekten.  
 
M.TÜRK
18.01.2023 09:07
rus uşağı aktroller burayada dadanmış katliam yapan rusyayı değil öldürülen ukraynayı savuınan utanmaz troller.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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