Rusya saldırdı çocuklar öldü. Toprak olmuş umutları bu enkaz altında bir çocuk var

Rusya'nın Cumartesi günü Ukrayna’nın doğusundaki Dnipro kentinde düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi. 30 kişi de kayıp. Yaşanan bu saldırının ardından hayatını kaybeden sivillere dair çok sayıda paylaşım yapıldı ve Rusya'nın saldırı kınandı.

Ölü sayısının her geçen gün yükseldiği Dnipro'dan paylaşımda bulunan gazeteci Gülsüm Khalilova, yüksek katlı bir ev enkazından çocuk cesedi çıkarıldığı bilgisini paylaştı. Savaşın korkunç yüzünü yaptığı paylaşımla bir kez daha gözler önüne seren Khalilova yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah, Dnipro'da yüksek katlı evin enkazı altından ölü bir çocuğun cesedi çıkarıldı. Dnipro'ya Rusya’nın yaptığı füze saldırısından sonra şimdiye 44 kişi hayatını kaybetti"