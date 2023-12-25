Rusya Herson'u vurdu. 5 ölü

Kaynak: İHA
Rusya Herson'u vurdu. 5 ölü
Ukrayna, Rusya’nın Herson bölgesine yaptığı saldırılarda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini ve ülkenin güneyindeki Rus yapımı 31 insansız hava aracının 28’inin hava kuvvetleri tarafından yok edildiğini açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022’de patlak veren savaş, bölgesel düzeyde çatışmalarla sürüyor. Ukrayna ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Rusya gece boyunca ülkenin güneyindeki alanlara 31 İHA ve 2 füze fırlattı. Açıklamada, Kırım’dan Odesa, Herson, Mikolayiv, Donetsk, Kirovohrad ve Hmelnitski bölgelerine gönderilen İHA’ların 28’i ve füzelerin hava kuvvetleri tarafından vurulduğu bildirildi. Vurulan İHA parçalarının Odesa limanındaki tesislere zarar verdiği, kullanılmayan bir yönetim binası ve bir depoyu hasara uğrattığı belirtildi. Ordunun yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan veya ölen olmadığı ifade edildi.

RUS SALDIRISINDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna, Rusya’nın son 24 saat içinde Herson bölgesine sürekli bombardıman yaptığını duyurdu. Bölge polisinin yaptığı açıklamaya göre, Herson şehrinde bir bina ve bir evin hedef alınması sonucu 3 kişi, kentin güneyindeki bir köyde yapılan İHA saldırısında bir kadın, kuzeydeki bir köyün ise ateşe tutulması sonucu başka bir kadın öldü. Bir sağlık kuruluşunun da isabet aldığı saldırılar nedeniyle bölgedeki gaz ve su tedariki de kısmen kesintiye uğradı.

UKRAYNA’NIN SALDIRISINDA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diğer yandan, Rusya da Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Rus kontrolündeki Horlivka kasabasına yaptığı saldırılar sonucu bir alışveriş merkezi ve birçok binanın hasar gördüğünü duyurdu. Rusya’nın atadığı Horlivka Belediye Başkanı Ivan Prikhodko, saldırılarda bir kadının öldüğünü, 6 sivilin de yaralandığını söyledi.

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