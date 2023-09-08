Rusya ilhak edilen yerlerde seçim yapacak

Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na göre ülke genelindeki seçimlerde farklı federatif bölgelerde vali, belediye başkanı ve yerel yasama organı (parlamento) üyeleri belirlenecek.

Bazı bölgelerde oylamalar bugünden itibaren başlayarak 10 Eylül’e kadar devam edecek.

RUSYA DEVLET DUMASI’NA DÖRT MİLLETVEKİLİ SEÇİLECEK

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Devlet Duması’nda ölüm ve istifalar nedeniyle boşalan dört sandalye için Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Krasnoyarsk Bölgesi, Lipetsk Bölgesi ve Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da belirli şehirlerde milletvekili ara seçimi yapılacak.

21 FEDERATİF BÖLGENİN EN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ BELİRLENECEK

Başkent Moskova ve Moskova Bölgesi dahil 21 federatif bölgenin en üst düzey yöneticileri için halk, doğrudan sandık başına gidecek.

Çukotka Özerk Bölgesi, Smolensk Bölgesi, Omsk Bölgesi, Krasnoyarsk Bölgesi, Samara Bölgesi, Nijegorod Bölgesi, Primorski Bölgesi, Oryol Bölgesi, Novosibirsk Bölgesi, İvanovo Bölgesi, Pskov Bölgesi, Voronej Bölgesi, Kemerovo Bölgesi, Amur Bölgesi, Tümen Bölgesi, Magadan Bölgesi, Altay Bölgesi ve Moskova Bölgesi’nde vali, Yakutistan ve Hakasya’da başkan, Moskova’da da belediye başkanlığı seçimi yapılacak.

RUSYA’NIN İLHAK ETTİĞİ BÖLGELERDE DE SEÇİMLER YAPILACAK

Geçen yıl Ukrayna’nın işgaliyle başlayan savaşın ardından Rusya’nın ilhak ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin başkanları, Zaporijya Bölgesi ile Herson Bölgesi’nin valileri için seçim yapılacak.

Ancak bu isimler, bu bölgelerdeki yerel parlamento seçimlerinden sonra parlamento üyelerince belirlenecek. Rusya, ilhak ettiği bölgelere geçici üst düzey yöneticiler atamıştı.

20 BÖLGEDE YEREL PARLAMENTO ÜYELERİ BELİRLENECEK

Rusya’daki 20 bölgenin yerel parlamento üyeleri de seçilecek.

Başkurdistan Cumhuriyeti, Buryat Cumhuriyeti, Kalmukya, Yakutistan, Hakasya, Zabaykalskiy Özerk Bölgesi, Arhangelsk Bölgesi, Vladimir Bölgesi, İvanovo Bölgesi, İrkutsk Bölgesi, Kemerovo Bölgesi, Rostov Bölgesi, Smolensk Bölgesi, Ulyanovsk Bölgesi, Yaroslavl Bölgesi, Nenets Özerk Bölgesi’nin parlamento üyeleri belirlenecek.

Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti ile Zaporijya Bölgesi ve Herson Bölgesi yerel yasama organlarının üyeleri de seçilecek.

Ayrıca 10’un üzerinde şehirde de yerel yönetim organlarının seçimi gerçekleştirilecek.

Tüm seçimlerin sonucunda ülkede 34 binden fazla yeni görevlendirme ve yetkilendirme yapılacak.