Rusya İran’a yardım teklifinde bulundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rusya’nın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopteri arama çalışmaları ve kazanın sebeplerinin araştırılması konusunda İran’a yardım edebileceklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopteri arama çalışmaları sürerken, Rusya’dan İran’a yardım teklifi geldi. Zakharova, “Rusya kayıp helikopterin aranması ve olayın nedenlerinin araştırılması için gerekli her türlü yardımı yapmaya hazırdır" açıklamasında bulundu.