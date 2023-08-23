Rusya kargo aracını uzaya fırlattı

Rusya'nın Progress MS-24 kargo aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi ile uzaya fırlatıldı.

KAYNAK: AA
Rusya kargo aracını uzaya fırlattı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Progress-MS-24 kargo uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketinin Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 04.08'de başarıyla fırlatıldığı belirtildi.

Bin 535 kilogram ekipman, 500 kilogram yakıt, 420 litre içme suyu, deney düzenekleri, yiyecek, giysi, tıbbi malzemelerin bulunduğu yaklaşık 2.5 ton kargo taşıyan uzay aracının 2 gün sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşarak Zvezda modülüne yerleşmesi bekleniyor.

Rusya bu yıl üçüncü Progress MS aracını uzaya fırlatırken, Baykonur Uzay Üssü'nden ise 6'ncı kez uzay aracı fırlatılmış oldu.

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