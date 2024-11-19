Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina faiz açıklaması

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fiyat artışını durdurmak için sıkı bir para politika uyguladıklarına işaret eden Nabiullina, "Enflasyon üst üste dört yıldır yüksek seyrediyor. Bu dört yıl boyunca vatandaşların ve işletmelerin enflasyon beklentilerinde büyük bir atalet birikti ve bu da bizi hastalığın (enflasyonun) kronikleşmemesi için kararlı davranmaya zorluyor." diye konuştu.

Uyguladıkları para politikasının enflasyonu gelecek yıl yüzde 4 ila 4,5 seviyesine düşüreceğini belirten Nabiullina, "Sonrasında yüzde 4 seviyesinde istikrarlı hale gelmesini bekliyoruz. Eğer ilave dış şoklar yaşanmazsa politika faizinde kademeli düşüşe gelecek yıl başlamayı değerlendireceğiz." dedi.

Nabiullina, ilk defa ekonomideki tüm kaynakların kullanıldığı bir dönemde bulunduklarının altını çizerek, "Ayrıca ilk defa işsizlik oranı yüzde 2,4’e kadar geriledi. İşsizliğin bu kadar düştüğü çok az sayıda ülke bulunuyor." şeklinde konuştu.

Rusya’daki işletmelerin yüzde 73’ünde istihdam açığı bulunduğunu anlatan Nabiullina, bunun yanı sıra yüksek faiz oranının da üretimi olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Rus ekonomisine ilişkin stagflasyon yaşanma tehlikesini de değerlendiren Nabiullina, "Bu riskleri ortadan kaldıran sağlam bir para politikası izlersek bu riski yaşamayız diye düşünüyorum. Biz de bu politikayı titizlikle sürdürüyoruz." dedi.

Rusya Merkez Bankası, 25 Ekim’de politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmiş, ilave faiz artışı yapılabileceğinin de sinyalini vermişti.