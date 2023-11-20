Rusya Moscow Times'ı yabancı ajan ilan etti

Adalet Bakanlığının ajanlar listesine Moscow Times'ın İngilizce yayınının yanı sıra kısa süre önce açılan Rusça yayını da eklendi.

Moscow Times, LinkedIn, YouTube, Instagram ve Telegram hesaplarına da kısıtlamalar getirildiğini ifade etti.

Rus yetkililer, 2021'in Mayıs ayında o zamanlar Moscow Times'ı yayımlayan vakfı da "yabancı ajan" ilan etmiş ve kapanmaya zorlamıştı.

Rusya'nın 2012 yılında yürürlüğe soktuğu "yabancı ajanlar" listesi, Rus hükümeti tarafından sıklıkla gazetecileri, aktivistleri ve sivil toplu kuruluşlarını hedef alıyor.

"Yabancı ajan" ilan edilen kurumların hükümete finansal yapısına ve harcamalarına dair birçok bildirimde bulunması gerekiyor.

1992'den 2017'ye kadar basılı olarak yayımlanan Moscow Times, 2017'den sonra sadece dijital yayın yapmaya başladı.

Moscow Times, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından merkezini Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a taşımıştı.