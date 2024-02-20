Rusya Navalny'nin cesedini 14 gün daha ailesine vermeyecek

Rusya'da hapishanede hayatını kaybeden muhalif lider Navalny hakkında sis perdesi bir türlü aralanamıyor.

Neden öldüğü bildirilmeyen muhalif liderin şimdi de cenazesinin ailesine teslim edilmeyeceği açıklandı. Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysch tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada

Pazartesi günü X'te şunları yazdı: "Araştırmacılar Alexei'nin avukatlarına ve annesine cesedi teslim etmeyeceklerini söylediler." Gerekçe olarak ölen adama yapılması gereken kimyasal testler gösterildi.''

Yarmysch başka bir paylaşımında ise "Tekrar söylüyorum: Navalny'nin cesedi cinayetin izlerini örtmek için saklanıyor. Bu 14 günlük kimyasal analiz tamamen yalan ve alay konusu. Yetkililerin, 14 gün geçmesine rağmen Navalny'nin naaşını teslim etmemelerini bekliyorum'' dedi.

Rus yetkililere göre 47 yaşındaki Navalny, Cuma günü Sibirya'daki esir kampında yürürken dondurucu soğukta yere yığıldı. Cezaevinde ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Navalny'nin eşi ise Rus lider Putin'i suçlarken eşinin kasten öldürüldüğünü iddia etti.