Rusya pilot şaşırdı ülkesinin şehrini vurdu. Dev çukur oluştu

Rusya'ya ait bir süpersonik savaş uçağı yanlışlıkla Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod kentine ateş bomba attı. Çok sayıda bina zarar görürken, şehirde dev bir krater oluştu.

Rusya pilot şaşırdı ülkesinin şehrini vurdu. Dev çukur oluştu

Rusya’ya ait bir Sukhoi-34 süpersonik savaş uçağı, Ukrayna yakınlarındaki ülkesine ait Belgorod şehrine yanlışlıkla bombaladı.ı.

Olayın ardından meydana gelen patlama nedeniyle 20 metre çapında bir krater oluştu.

Bölgeden gelen görüntülerde sokakta beton yığınları, hasar görmüş birkaç araba ve camları kırılmış binalar yer aldı.

Belgorod bölge valisi Vyacheslav Gladkov, kentte OHAL ilan ederken, patlama sonucu dört araba ve dört apartmanın hasar gördüğünü belirtti.

Gladkov Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Tanrıya şükür ölü yok. Bir apartmanı tahliye ettik. 3 kişi yaralandı ve 20 metre çapında bir krater oluştu.” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın bir Su-34 süpersonik avcı-bombardıman uçağının yanlışlıkla Belgorod’a bir mühimmat boşalttığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ancak, bakanlık uçağın ne tür bir silah ateşlediğini belirtmedi.

Öte yandan Ukrayna yakınlarındaki Belgorod bölgesinde, Moskova'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmaya başlamasından bu yana sürekli patlama ve silah sesleri duyuluyor.

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