Rus Evi’nde posta ile gelen paket patladı

Bağımsız Devletler Topluluğu, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği İçin Federal Ajans (Rossotrudniçestvo) Başkanı Yevgeniy Primakov'un sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki Rus Evi'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi.

Merkeze posta ile gelen bir paketi Rus Evi Müdürü Dmitriy Sıtıy'ın açmasıyla patlama meydana gelirken, Sıtıy yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Rusya'nın Bangui Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da merkezde patlayan paketin belirsiz bir yerden geldiği, elçilikteki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin yetkili makamları tarafından yürütülen soruşturma sonucunda saldırıyı organize eden ve gerçekleştiren sorumluların tespit edilerek cezalandırılması istenilen açıklamada, “Açıkça Bangui’deki Rus Evi’nin faaliyetlerini engellemeyi ve daha geniş anlamda iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin başarıyla gelişmesine zarar vermeyi amaçlayan bu suç eylemini şiddetle kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.