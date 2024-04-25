Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ivanov'un eski eşi kayboldu

Rus medyasında çıkan haberlere göre, Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov'un rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan eski eşi Svetlana Zakharova'nın yakınları kendisine ulaşamıyor. Teyit edilmemiş haberlere göre, Maniovich ve Ivanova soyadlarıyla da bilinen 50 yaşındaki kadın, eski kocasıyla birlikte öldürülmüş olabilir.

Aralık 2022'de Alexei Navalny'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Ivanov ve Zakharova'nın lüks yaşamına ilişkin bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen bulgular sayesinde çift tatiller için bir milyon avrodan fazla para harcadığı ve Svetlana'nın kişisel hesaplarına, yıkılan Mariupol şehrinin yeniden inşasıyla ilgilenmesi gereken bir firma tarafından yüklü miktarda ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı.