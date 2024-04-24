Rusya Savunma Bakan Yardımcısı rüşvet iddiasıyla tutuklandı

Moskova Şehir Mahkemesinin basın servisinden yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki Basmannıy Bölgesel Mahkemesi, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan İvanov’un tedbir amacıyla 23 Haziran'a kadar tutuklu kalmasına hükmetti.

İvanov’un Savunma Bakanlığına bağlı kurumların inşaatı ve onarım çalışmalarıyla ilgili projelerle ilgilendiği bildirilirken, suç ortağı olduğu iddia edilen Sergey Borodin’in de 23 Haziran’a kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Soruşturma Komitesinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov'un rüşvet şüphesi sebebiyle gözaltına alındığı belirtilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konu hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini ifade etmişti.

İvanov, Putin'in imzaladığı kararnameyle Mayıs 2016'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.