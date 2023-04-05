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Rusya sınırında Ukrayna uçağı düştü. Ruslar Ukraynalı pilotu yakaladı

Rusya'nın Ukrayna sınırında düşen Ukrayna uçağının pilotu kaçmaya çalışırken yakalandı. Ukraynalı pilot Rus güçleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 21:36
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Rusya sınırında Ukrayna uçağı düştü

Rusya sınırında Ukrayna uçağı düştü. Ruslar Ukraynalı pilotu yakaladı
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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait hafif motorlu bir uçak düştü. Kazanın ardından pilot, Rus yetkililer tarafından Ukrayna'ya kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait hafif motorlu bir uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştüğü kaydedildi. Ukrayna sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Butovsk köyünde meydana gelen kazanın ardından Ukrayna'ya kaçmaya çalışan pilot, Rus yetkililer tarafından gözaltına alındı.

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