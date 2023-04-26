Rusya sokak ilanlarıyla asker arıyor: İşimiz vatanı savunmak

Editör: Osmancan Erok

Rusya Savunma Bakanlığı, şehirlerde reklam panolarına astığı ilanlarla orduya asker toplamaya çalışıyor.

‘’İŞİMİZ VATANI SAVUNMAK’’

Sözleşmeli askerlik ilanlarının tanıtıldığı reklamlarda, ‘’işimiz vatanı savunmak’’, ‘’sen gerçek bir erkeksin, erkek ol!’’ gibi ifadelere yer veriliyor.

Böylece Savunma Bakanlığı vatandaşları sözleşmeli asker olmaya teşvik etmeye çalışıyor. Batı basınında yer alan, Ukrayna’nın karşı saldırı planları hazırladığı iddiaları da Rusların yıpranan orduyu yeniden canlandırma telaşı olarak yorumlanıyor.

Ekonomik olarak da vatandaşlarına büyük bir katkı vaat eden reklamlarda kullanılan bir diğer slogan ise ‘’onurlu bir iş ve iyi bir maaş’’. Bu haliyle Rus yetkililerin mali teşviklerle vatandaşlarını cezbetmeye çalıştığı belirtiliyor.

Rusya geçtiğimiz sene kısmi seferberlik ilan etmiş ancak Rus vatandaşları ülkeden hızla kaçmıştı.

AYLIK 2.450 DOLAR MAAŞ VAAT EDİLİYOR

Yetkililer, orduya katılmaları durumunda vatandaşlarına 2.450 dolar vaat ederken, bu sayede orduya 400 bin kişinin katılabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca saldırılara katılanlara, düşman silahlarını ve askeri teçhizatı ele geçirmek veya imha etmek için günlük 8.000 ruble (yaklaşık 100 dolar) ve en az 50.000 ruble (yaklaşık 615 dolar) ikramiye vaat ediliyor.