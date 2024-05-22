Rusya son üç ayda 53 hava bombası attı

12 Mayıs'ta Belgorod'un banliyölerinde, aynı gün bir apartmanın girişinin çöktüğü yerden sadece birkaç kilometre uzakta iki FAB-500 düştü. Şans eseri toprağa gömülen bombalar patlamadı ve olası bir facia böylelikle atlatılmış oldu. Saldırıdan sonra basın açıklamasında bulunan Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, bölge sakinlerine alandan uzaklaşması çağrısında bulundu.

Insider adlı veri merkezi, 2024 yılında Belgorod bölgesi topraklarında 38 FAB modifikasyonu ve bir X-59 füzesi de dahil olmak üzere en az 39 adet "sıra dışı hava mühimmatı" atıldığını kaydetti. En az iki FAB, doğrudan Belgorod'a düştü.

Bu yılın başlarında Voronej Oblastı'nın Petropavlovka köyüne de Rus hava bombası atılmış ve 4 kişi yaralanmıştı. Bu saldırıda 100'den fazla konut, bir okul, bir kültür evi ve bir de idari bina hasar gördü. Önceki olayın ardından bir başka FAB, Rubizhne kasabasına düştü. Olay nedeniyle çevredeki evlerde oturanlar tahliye edildi. 2'si çocuk 5 kişi geçici barınma merkezlerine gönderilirken, geri kalanlar akrabalarının veya arkadaşlarının yanına taşınmaya karar verdi.