Rusya tahıl anlaşması için 7 şartını tek tek sıraladı

Rusya’nın tahıl anlaşması için ortaya koyduğu 7 şartı Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy açıkladı.

Rusya tahıl anlaşması için 7 şartını tek tek sıraladı

Sputnik'te yer alan habere göre, BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ülkesinin tahıl anlaşmasına dönmesi için gereken 7 şartı açıkladı.

Polyanskiy, "Birincisi, Rus tahıl ve gübresinin dünya pazarlarına arzına yönelik yaptırımların sözde değil, gerçek anlamda kaldırılması.

İkincisi, gıda ve gübre tedariki alanında hizmet veren Rus bankalarının, finans kurumlarının önündeki tüm engellerin kaldırılması" dedi.

Üçüncü şart olarak tarım makinelerinin ve gübre endüstrisiyle ilgili yedek parça ve bileşenlerin Rusya'ya sevkiyatına yeniden başlanmasını isteyen Polyanskiy, gemilerin kiralanması ve Rus gıda ihracatının sigortalanması ile ilgili tüm sorunların çözülmesini ve bu sevkiyatlar için tüm lojistiğin sağlanmasını dördüncü şart olarak sıraladı.

Beşinci şart olarak, Rus gübresinin ve gübre imalatında kullanılan hammaddelerin sevkiyatının genişletilmesi için her türlü koşulun sağlanması gerektiğini ve bunlar arasında Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının yeniden devreye alınmasının yer aldığını belirten Polyanskiy, tarım sektörüyle ilişkili dondurulmuş Rus varlıkları üzerindeki blokajın kaldırılmasını altıncı şart olarak saydı.

Yedinci şartın tahıl anlaşmasının, en başta belirlendiği gibi, yeniden beşeri niteliğe sahip olmasının sağlanması olduğunu anlatan Polyanskiy, anlaşmanın 'zengin ülkeleri daha zengin yapmak yerine ihtiyaç sahibi ülkelerin çıkarlarına hizmet etmesini' istediklerini vurguladı.

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