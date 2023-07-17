Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini açıkladı.

Kremlin Rusya-Ukrayna savaşının ardından Ukrayna'da mahsur kalan tahıl ürünlerinin dağıtılması amacıyla Karadeniz'de Türkiye'nin de girişimiyle oluşturulan Tahıl Koridoru Anlaşması bugün itibarıyla askıya alındığı duyurdu.

Açıklamada, "Rusya'yı etkileyen şartlar yerine getirildiğinde anlaşmaya derhal döneceğiz" denildi.

Öte yandan Ağustos ayında Rusya Devleti Putin'in Türkiye'ye gelip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

ERDOĞAN, "UZATMA KONUSUNDA HEMFİKİRİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustosta Türkiye'ye geleceğini söylemiş, "Tahıl Koridoru anlaşmasını uzatma konusunda hemfikiriz. Temennimiz Putin ile müşterek kaldığımız gibi sürdürürüz." diye konuştu.

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