Rusya tıbbi tesisi vurdu: 2 kişi öldü

Ukrayna'nın Dnipro kentinde bir sağlık kuruluşuna düzenlenen saldırıda en az iki kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Bombardımanda 23 kişinin yaralandığını, 21'inin hastaneye kaldırıldığını ve 3'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Ukrayna Başsavcılığı'na göre de Dnipro'daki saldırının ardından en az dört kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Saldırı sırasında çıkan yangının tıbbi tesisin 1.000 metrekaresini kapladığını ve tesisin en az 3 katının yandığı açıklandı.

Kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları aradığı bilgisi verildi.