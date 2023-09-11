Rusya: Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 2022’yi geçecek

Yıl sonuna kadar Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısının sonbaharda hız kazanacağı, geçen yılki ziyaretçi sayısının ise geçileceği bildirildi.

KAYNAK: AA
Rusya: Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 2022’yi geçecek

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin Rus turistlerin sonbahardaki en popüler tatil destinasyonu olmaya devam ettiğine işaret edildi.

Otellerin fiyatlarında indirim yaptıkları bilgisine yer verilen açıklamada, “Rus turizm sektörü, sonbahardaki satışların bahar ve yazın ilk döneminde yaşanan kayıpları telafi edeceğini, 2022 yılının rakamlarına ulaşılarak geçileceğini umuyor.” denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, “Bu yılın ilk 7 ayında 3,5 milyon Rus Türkiye'yi ziyaret etti. Ağustos ayında da iyi rakamlar gördük ve eylül-ekim ayları için geleneksel olarak yüksek talep oluyor. Mayıs ve yaz aylarındaki kayıpların kısmen telafi edilmesine yardımcı olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tatil sezonunun son yıllarda uzadığına işaret eden Gorin, "Gelecek ayların Türkiye’ye Rus turist akışı konusunda iyi istatistikler göstermesini bekliyoruz. Sonuçlara göre muhtemelen geçen yılın rakamlarına ulaşacağız ve hatta üzerine çıkacağız.” yorumunu yaptı.

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