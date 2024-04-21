Rusya üçüncü dünya ülkelerinde asker avına çıktı

Rus asker şirketi Wagner’in mahpusları 6 ay ön cephede savaşmak kaydıyla serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı teklifin Putin tarafından onaylanmasından bu yana çok sayıda mahkum bu fırsattan istifade etmek için orduya yazıldı. Kimisi gerçekten savaştı, kimisi bir fırsatını bulup kaçtı, kimisi ise öyle ya da böyle 6 ay hayatta kalmayı başararak özgürlüğüne kavuştu.

En başta Rusya’nın asker ihtiyacını giderdiği için oldukça memnun kalınan Wagner’in paralı askerlerinin benzerleri daha sonraları Rusya Devleti tarafından toplanmaya başlandı. Fakat mahpuslar da savaşın hızına yenik düştü. Tabir yerindeyse erkek mahkumlar konusunda Rusya’ya kara göründü. Rusya genelindeki hapishanelerde şuan sadece 266.000 mahkum kalmış durumda. Bunlara elbetteki her gün yenileri ekleniyor ama savaş zayiatına eş değer bir suçluluk oranı mevcut değil.

PUTİN'İN ASKER ÇIKARTMAK İÇİN YENİ TAKTİKLERİ

Rusya'da adamın bir tanesi bir diğerini öldürüyor mahkemeye getiriliyor sorgulaması yapılacak, mahkemesi yapılacak, yargılaması yapılacak Rusya Duma’sı yani Rusya Parlamentosu bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Söz konusu yasa Rus medyasından öğrenildiğine göre suç işleyenlerin Rus ordusuna başvurması halinde yargılamanın durdurulmasını öneriyor. Diğer bir söyleyişle Rusya Devleti suçlulara diyor ki “Gözaltında mısın, tutuklu musun, ceza alma ihtimalin mi var, hemen orduya başvur ve Ukrayna cephesine git. Ben de senin bütün bu işlemlerini durduralım.” Rus kamuoyunda tasarı hakkında “İnsanlar gözüne kestirdiğin kişiyi gider öldürür ve orduya yazılarak bu işi çözebilir. Böyle bir durumda can güvenliği nasıl sağlanacak?” tenkitleri yapılmaya başlandı bile ama Putin vazgeçecek gibi durmuyor. Gerçi çok da seçeneği yok.

Gözünüzde orduya katılmak, savaşmak önemli bir şey değilse gidersiniz iki üç kişiyi öldürürsünüz. Daha sonrasında da savcılığa bir dilekçe verirsiniz ve orduya katılırsınız. İşte savaş böyle garip durumları ortaya çıkartan bir olağan üstü hal. Öyle ki Rusya toplumunda hiçbir itibarı olmayan katiller, suçlular savaşa gidiyorlar ve adeta vicdan temizliği yaparcasına üzerlerinde madalyayla yeniden Rusya toplumuna geri dönüyorlar. Rus halkının çoğu bu durumdan memnun değil. Çok tabii olarak kapı komşusunun her ne kadar savaş gazisi hatta madalyalı bir gazi olsa bile azılı bir katil olmasını istemiyorlar.

Halktan gelen tepkilere inat Rusya Devleti hapishanelerindeki mahkumları sonuna kadar kullanmaya kararlı. En son açıklanan 266.000 sayısı belki de çok daha aşağılara düşecek. Şu anda bazı suçlardan yatanları savaşa götürmüyorlar. Bunların başında da siyasi suçlular geliyor. Putin'e hakaret ettiyseniz, savaşı eleştirdiyseniz Rusya ordusuna katılma hakkınızı ebediyen kaybediyorsunuz. Fakat mahkum sayısı daha da azalırsa buna mecbur kalacaklar. Bir nevi mahkumiyet; ne kadar ilginç değil mi?

ERKEKLERDEN SONRA KADIN MAHKUMLARDA ASKERE ALINIYOR

Rusya hapishanelerinde şuanda en az 50.000 kadın mahkumun olduğu biliniyor. Putin de gözünü bu kadın mahkumalara dikmiş durumda. Fakat söz konusu mahkumların bir anda muharip olması çok da kolay değil. Ancak geri hizmetlerde çalışabilirler. Beri yandan bazı Rus kaynaklarına göre kadın mahkumların arasında sniper kullanmayı bilenlerin bile olduğu iddia ediliyor 50.000 asker az değil. Hapishanelerden asker toplamak ordunun ihtiyaçlarını karşılıyor ancak halkı Putin’e karşı dolduruyor.

Fakat halkın göz ardı ettiği bir başka durum ise Rus ordusu hapishanelerden asker almaz ise toplumun geri kalanından zorunlu olarak asker toplamak zorunda kalacağı. Rus ordusunun Bu yıl 400.000 civarında asker toplaması bekleniyor. Eğer bunun için sokağa çıkılırsa Putin’in halk nezdindeki popülaritesi azalır. Halk rahatsız olur ama bundan çok daha büyük bir kaygı var. O kaygı da insan kıtlığı. Çünkü bu problem sadece orduda yok. Rusya'nın sokaklarında da insan kıtlığı var. Rusya'nın nüfusu sürekli olarak azalıyor 145 milyon, 144 milyon, 143 milyon Rusya'nın bundan 20-30 yıl sonra 100 milyon civarında bir nüfusa düşmesi bile söz konusu. Çok ciddi bir nüfus erimesi var. Doğurganlık oranları da tahmin edeceğiniz üzere çok düşük.

RUSYA'NIN EN BÜYÜK DÜŞMANI NÜFUS KITLIĞI

Şuan Rusya’da berber bulunamıyor, taksici bulunamıyor. Markette çalışacak insan bulamıyorsun. Ezcümle sıradan, basit işleri dahi yapacak Rus bulmak bile imkansız. Savaştan önce bu sorun zaten vardı ve Rusya bu sorunu göçler yoluyla çözmeye çalışıyordu. Orta Asya'dan, Asya'dan, Afrika'dan gelenler Moskova'da ve Rusya'nın diğer şehirlerinde çalışıyorlardı.

Şu anda Rusların insan ihtiyacı hat safhaya ulaştı. Can yakıcı bir noktaya geldi bu nedenle Putin sokaktan ne kadar çok Rus'u orduya alıp Ukrayna'ya gönderir ise o kadar çok tepki alır. Rusya'da işsizlik oranının % 3 civarında olduğu söyleniyor. Bu rakam Batı Avrupa'daki pek çok ülkeden bile çok daha iyi. Bu orana göre Rusya'da işsizlik yok aslında. İşin aslına bakacak olursanız %3 işsizlik demek, yapısal işsizlik demektir. Daha açık söylemek gerekirse Rusya'da işsizlik sıfır demektir. Çalışmak isteyen herkese iş var demektir. Ancak insan bulamıyorlar. Dışarıdan insan getirmede ise bazı aksaklıklar yaşanıyor.

Rusya hapishaneleri bitirmek üzere. Putin adeta hapishanelerin adeta dibini kazımaya başladı. Kadın mahkumları da askere almak, yeni suç işleyenleri doğrudan muharip yapmak bunu açıkça gösteriyor. Rusya gözünü dışarı dikti. Hindistan'dan Nepal'den, Afrika'dan asker toplamaya çalışıyor. Fakat bunların da Rus vatandaşlık talepleri var. Putin bu talepleri karşılamaya hazır gibi gözükse de halk buna da karşı çıkıyor. Bakalım zaman neler gösterecek?