Rusya-Ukrayna savaşı Rus ekonomisini vurdu. Gelirlerde sert düşüş

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus ekonomisine uygulanan yaptırımlar meyvelerini vermeye başladı. Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri 2023'ün ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,4 azaldı.

KAYNAK: AA
Rusya-Ukrayna savaşı Rus ekonomisini vurdu. Gelirlerde sert düşüş

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri 2023'ün ilk 7 ayında yüzde 41,4'lük bir düşüş yaşayarak 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 43,4 milyar dolar) geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, federal bütçe açığının yılın ilk yedi ayında 2,8 trilyon ruble (yaklaşık 29 milyar dolar) düzeyinde olduğu belirtildi. Aynı dönemde bütçe gelirlerinin 14,5 trilyon ruble olurken, bütçe giderlerinin ise 17,3 trilyon ruble seviyesine yükseldi.

Açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirindeki yaşanan yüzde 41,4'lük düşüşün ana nedeni olarak, enerji fiyatlarındaki yüksek baz etkisinin geçen yıla kıyasla belirgin bir şekilde düşmesi gösterildi.

BİRÇOK ÜLKE İTHALATA SINIRLAMA GETİRMİŞTİ

Rusya'nın enerji gelirlerindeki düşüşte Ukrayna savaşı da etkili oldu. Bazı batılı ülkeler, savaş nedeniyle Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını tamamen durdururken, diğer ülkeler ise ithalatı büyük ölçüde azaltma kararı almıştı.

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