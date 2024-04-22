Rusya, Ukrayna’nın Harkov şehrindeki TV kulesini vurdu

Harkov Valisi Oleh Syniehubov, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İşgalciler Harkov'daki bir televizyon kulesini vurdu. Alarm sırasında çalışanlar sığınakta olduğu için herhangi bir can kaybı olmadı. Şu anda televizyon kanallarının sinyallerinde kesintiler devam ediyor." dedi.

Bu saldırı, Rusya'nın daha önce de aynı TV kulesini hedef aldığı olayın yenilenmesi niteliğinde. Saldırının anları çevredekiler tarafından anbean kaydedildi.

Füzenin isabet ettiği kule kısa bir süre içinde yıkıldı.

Rusya, 7 Mart 2022 tarihinde de aynı TV kulesini hedef almıştı.