Rusya, Ukrayna'nın savaşta ne kadar asker kaybettiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun, haziran ve temmuzdaki karşı saldırılarında, 43 binden fazla askerini kaybettiğini öne sürdü.

KAYNAK: AA
Rusya, Ukrayna'nın savaşta ne kadar asker kaybettiğini açıkladı

Konaşenkov, Rus ordusunun, Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın karşı saldırılarındaki kayıplarına ilişkin bilgi veren Konaşenkov, "Kiev rejimi tarafından adlandırılan karşı saldırının başlangıcından bu yana haziran ve temmuz aylarındaki çatışmalar sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıpları, şimdiden 43 binden fazla askere ulaştı." dedi.

İgor Konaşenkov, bu göstergenin, Ukrayna ve yurt dışındaki hastanelere tahliye edilen yaralılar ve yabancı paralı askerler ile arka bölgelerde uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan saldırılar sonucu etkisiz hale getirilen askeri personeli kapsamadığını belirtti.

Bu süre içerisindeki çatışmalarda, Ukrayna tarafının silah kaybı hakkında değerlendirmelerde bulunan Konaşenkov, "Temas hattında 26 uçak, 9 helikopter, 25 Alman Leopard tank, 7 Fransız AMX tekerlekli tank, 21 Amerikan Bradley zırhlı muharebe aracı dahil 1831 tank ve zırhlı araçla birlikte 4 bin 900'den fazla silah imha edildi." bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusunun, 747 topçu sistemi ve havan topu kaybettiğini de aktaran Konaşenkov, bunların içerisinde 76 adet ABD yapımı M777 obüs ile Polonya, ABD, Fransa ve Almanya'dan getirilen, 84 kundağı motorlu topçu sisteminin yer aldığını ifade etti.

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