Rusya ve Çin'den Gazze için veto kararı

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde “insani ateşkes” ve insani yardımların güvenli geçişi çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.

KAYNAK: İHA
Rusya ve Çin'den Gazze için veto kararı

ABD’nin New York kentinde BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin gündemiyle toplandı. Rusya ve Çin, ABD tarafından hazırlanan Gazze Şeridi’nde “insani ateşkes” ve insani yardımların güvenli geçişi çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.

Arnavutluk, Fransa, Ekvador, Gabon, Gana, Japonya, Malta, İsviçre, İngiltere ve ABD karar tasarısı lehte, Rusya, Çin ve Birleşil Arap Emirlikleri (BAE) aleyhte oy kullandı. Brezilya ve Mozambik ise çekimser kaldı.

RUSYA, ABD’NİN KARAR TASARISINI TEPKİ GÖSTERDİ

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia yaptığı açıklamada, ABD’nin karar tasarısında ateşkes çağrısı yapmadığını ve Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırıları kınamadığı için sert bir şekilde eleştirdi. Nebenzya, "Bu son derece siyasallaştırılmış belgenin açıkça tek bir amacı var. Sivilleri kurtarmak değil, ABD'nin bölgedeki siyasi durumuna destek olmak" dedi.

ABD, DAHA ÖNCE “İNSANİ ATEŞKES” ÇAĞRISINDA BULUNAN KARAR TASARISINI VETO ETMİŞTİ

BM Güvenlik Konseyi’ne Brezilya tarafından 18 Ekim’de sunulan karar tasarısı, ABD tarafından veto edilmişti. Karar tasarısında, Gazze Şeridi’nde “insani ateşkes”, İsrail'e Gazze'deki sivillerin ve BM personelinin güneye taşınması yönündeki emrini iptal etmesi tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunulmuş, Hamas'ın saldırıları ve sivillere yönelik her türlü şiddet ve düşmanlık ile her türlü terör eylemi kınanmıştı.

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