Rusya'da darbecilerin 1 uçak ile 2 helikopteri düşürdükleri iddia edildi

Darbeci Wagner'in güçlerinin , Voronej'de çatışmaların yaşandığını ve Rusya'ya ait 1 uçak ile 2 helikopteri düşürdükleri ileri sürüldü.

Rusya'da darbecilerin 1 uçak ile 2 helikopteri düşürdükleri iddia edildi

Rusya'nın paralı ordusu Wagner'in kurucusu Prigojin'in başlattığı darbe girişimi sırasında 1 uçak 2 helikopterin düşürüldüğü iddia edildi. Putin "Vatan hainleri hesap verecek, bu bir darbedir" derken; Wagner lideri ise "Teslim olmaya niyetimiz yok. İç savaş resmen başladı" diyerek rest çekti. Rostov kentini ele geçiren Wagner güçleri, Voronej'de çatışmaların yaşandığını ve Rusya'ya ait 1 uçak ile 2 helikopteri düşürdüklerini öne sürdü.

"PUTİN TAMAMEN YANILIYOR"

Rus Hava Kuvvetleri, Voronej'den Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu askeri konvoyunu vurmaya başladı. Moskova'yı ele geçirmek hedefiyle Voronej üzerinden kuzeye doğru ilerleyen Wagner askerleri, karşı saldırıya geçti. Bölgede çatışmalar yaşanırken Wagner lideri Prigojin, "Wagner güçlerinin suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil. Vatana ihanet hususunda Devlet Başkanı (Putin) tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz. İç savaş resmen başladı" dedi

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