Rusya'da helikopter düştü: 4 ölü

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya'da helikopter düştü: 4 ölü

Rusya’nın Amur bölgesinde helikopter düştü. Yaşanan kaza sonucunda helikopterin içinde bulunan pilot ve üç yolcunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Rusya'nın Amur bölgesinde bir Robinson R-66 helikopteri düştü. Doğu Bölgelerarası Ulaşım Araştırma Departmanı tarafından yapılan açıklamada, helikopterin yerinin belirlendiği aktarılırken bir pilot ve üç yolcunun bulunduğu helikopterin, bir kereste işletme tesisinin bulunduğu yerden Amur bölgesindeki Dzheltula Nehri yakınlarındaki bir noktaya uçtuğu iletildi.

20 Haziran’da sabah saatlerinde meydana geldiği kaydedilen olayda, arama çalışmalarının bir günden fazla sürdüğü ifade edildi. Helikopterin ormanda bulunduğu belirtilirken pilot ve üç yolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

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