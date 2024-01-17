Rusya'da polyester fabrikasında patlama

Rusya’nın Rostov bölgesinde, Şahti kentinde bulunan bir polyester fabrikasında büyük bir patlama yaşandı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansırken sonrasında fabrikada büyük bir yangın çıktı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olay yerine hızla 58 personel ve 17 itfaiye ekibini sevk etti. Fabrikada çalışan birçok işçi, patlama sonrası kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık iki saat süren yoğun bir çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, patlama sırasında 9 işçinin yaralandığı ve bu işçilerden 3’ünün vücudunda yanıklar oluştuğu belirtildi. Ancak, patlama sırasında fabrikada kaç işçinin bulunduğu konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Rusya Soruşturma Komitesi, bu olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu arada, Rus medyasına göre, geçtiğimiz Haziran ayında açılan bu polyester fabrikası için yaklaşık 5 milyar ruble (yaklaşık 60 milyon dolar) civarında bir yatırım yapıldığı öğrenildi. Bu, fabrikanın önemli bir yatırım olduğunu ve bu tür bir olayın, hem maddi hem de insan yaşamı açısından büyük bir kayıp olduğunu gösteriyor.