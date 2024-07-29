Rusya'da yolcu treni devrildi: En az 100 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya'da yolcu treni devrildi: En az 100 yaralı

Rusya'nın Volgograd bölgesinde bir yolcu treni raydan çıktı. Rus medyasında yer alan haberlere göre, bu korkunç kazada yaklaşık 100 yolcu yaralandı.

Yolcu treni devrildi. En az 100 yaralı

Rus haber ajanslarının aktardığına göre, Volgograd bölgesinde seyahat eden bir yolcu treni raydan çıkarak yaklaşık 100 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Interfax ajansı, olay yerinde sekiz vagonun raydan çıktığını ve acil müdahale ekiplerinin bölgeye ulaştığını belirtti. TASS ajansı ise kazanın meydana geldiği sırada trende yaklaşık 800 yolcunun bulunduğunu bildirdi.

Rusya Acil Durum Bakanlığı, olay yerinde sağlık görevlilerinin bulunduğunu ve 324 acil durum personelinin bölgede görev yaptığını açıkladı. Kaza, Kotelnikovo istasyonu yakınlarında gerçekleşti ve olay yerine acil durum helikopterleri sevk edildi.

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