Rusya'da yolcu treni devrildi: En az 100 yaralı

Yolcu treni devrildi. En az 100 yaralı

Rus haber ajanslarının aktardığına göre, Volgograd bölgesinde seyahat eden bir yolcu treni raydan çıkarak yaklaşık 100 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Interfax ajansı, olay yerinde sekiz vagonun raydan çıktığını ve acil müdahale ekiplerinin bölgeye ulaştığını belirtti. TASS ajansı ise kazanın meydana geldiği sırada trende yaklaşık 800 yolcunun bulunduğunu bildirdi.

Rusya Acil Durum Bakanlığı, olay yerinde sağlık görevlilerinin bulunduğunu ve 324 acil durum personelinin bölgede görev yaptığını açıkladı. Kaza, Kotelnikovo istasyonu yakınlarında gerçekleşti ve olay yerine acil durum helikopterleri sevk edildi.