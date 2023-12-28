Rusya’da yolcu uçağı donan nehre indi

Kaynak: İHA
Rusya’da yolcu uçağı donan nehre indi
Rusya’nın Yakutistan bölgesinde 30 yolcuyu taşıyan uçağın pilotu, pist yerine havaalanının yan tarafında yer alan donmuş nehre iniş yaptı.

Rusya’nın Yakutistan bölgesinde Yakutsk-Zyryanka-Srednekolymsk istikametinde uçuş yapan Polar Havayollarına ait AN-24 tipi eski Sovyetler Birliği döneminden kalma yolcu uçağı, Zyryanka Havaalanı'nın yanındaki donmuş halde bulunan Kolima Nehrine iniş yaptı.

Rusya Federal Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği, yaralanan olmadığı, uçağın da hasar görmediği aktarıldı. Olay yerine uzman ekipler gönderildiği, ilk hazırlanan raporlara göre nehre inişin pilotaj hatası sebebiyle gerçekleştiği, pilotun pist yerine donan nehre iniş yaptığı belirtildi. Uçakta 30 yolcu, 4 mürettebat olduğu ifade edildi.

Yerel basın ise uçağın pilotunun karla kaplanarak donan nehri pist zannederek iniş yaptığını aktardı.

Doğu Sibirya Havacılık Savcılığı ve Yakutistan Ulaştırma Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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