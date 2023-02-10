10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Depremzedeler için Rusya'daki camilerde dua edildi

Depremzedeler için Rusya'daki camilerde dua edildi

Rusya'daki camilerde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenler ve yaralananlar için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 18:51
Takip Et

Rusyadaki camilerde asrın felaketinde vefat eden ve yaralananlar için dua edildi

Depremzedeler için Rusya'daki camilerde dua edildi
+
Aa
-

Moskova Merkez Camisi'nde cuma hutbesi sırasında Türkiye'deki deprem konu edildi.

Rusya'daki Müslümanların Türkiye'ye yardım etmesi çağrısında bulunulan hutbenin ardından cuma namazı kılındı. Ardından depremde vefat edenler, yaralananlar ve depremden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

YARDIM TOPLANDI

Rusya Federasyonu'nun genelinde diğer tüm camilerde cuma namazından sonra dualar edildi, bazı camilerde gıyabi cenaze namazları kılındı, hatimler indirildi.

Ülkedeki pek çok camide de yerel Müslüman dini idareleri tarafından depremzedeler için yardım toplandı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
4
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
5
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
6
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
7
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Depremzedeler için Rusya'daki camilerde dua edildi
﻿Depremzedeler için Rusya'daki camilerde dua edildi
﻿Depremzedeler için Rusya'daki camilerde dua edildi
﻿Valencia ailesiyle birlikte yardım kolilerini tırlara yükledi: Duygulandıran tablo
﻿Valencia ailesiyle birlikte yardım kolilerini tırlara yükledi: Duygulandıran tablo
﻿Valencia ailesiyle birlikte yardım kolilerini tırlara yükledi: Duygulandıran tablo
﻿Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı
﻿Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı
﻿Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı
﻿AFAD'dan artçı sarsıntı açıklaması
﻿AFAD'dan artçı sarsıntı açıklaması
﻿AFAD'dan artçı sarsıntı açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.