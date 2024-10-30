Rusya’dan 9 isme ülkeye giriş yasağı

Düzenleme: Kaynak: AA
Rusya’dan 9 isme ülkeye giriş yasağı

Rusya, Yeni Zelanda'nın 9 askeri yetkilisi için ülkeye giriş yasağı getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yeni Zelanda hükümetinin bazı Rus vatandaşları ve kuruluşlarına "siyasi gerekçelerle" yaptırım uyguladığı belirtildi.

Buna karşılık olarak Yeni Zelanda'nın 9 askeri yetkilisinin ülkeye girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, aralarında savunma bakan yardımcıları ve bazı kuvvet komutanlarının da bulunduğu 9 kişinin listeye alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Yeni Zelanda'nın Rusya'ya karşı siyaset izlemeye devam ettiği ve bu nedenle yaptırım listesinin güncellenmesiyle ilgili çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Son Haberler
Türkiye’nin en yoğun otobüs hattında güzergah değişti! Artık bu 3 ile uğramayacak
Türkiye’nin en yoğun otobüs hattında güzergah değişti! Artık bu 3 ile uğramayacak
Vietnamlı Kadın Atina'da 300 kg altınla yakalandı
Vietnamlı Kadın Atina'da 300 kg altınla yakalandı
Yaşlı adamın şüpheli ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu
Yaşlı adamın şüpheli ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi: Eksik bölgeye eski Beşiktaşlı!
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi: Eksik bölgeye eski Beşiktaşlı!
Tornavidalı alacak verecek kavgası
Tornavidalı alacak verecek kavgası