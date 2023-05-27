Rusya'dan, Almanya’ya 'diplomat' misillemesi

Almanya’nın ülkede faaliyet gösteren Rus istihbarat servisi çalışanlarına sınırlama getirmesinin ardından Rusya’dan Almanya’ya misilleme geldi.

Rusya'dan, Almanya’ya 'diplomat' misillemesi

(İHA) Rusya, Almanya’nın Rus istihbarat servisi çalışmalarına sınırlama getirmesinin ardından ülkede çalışan çok sayıda Alman diplomat sayısını azaltacağını açıkladı.

Almanya’nın ülkede faaliyet gösteren Rus istihbarat servisi çalışanlarına sınırlama getirmesinin ardından Rusya’dan Almanya’ya misilleme geldi.

Rusya, ülkede çalışan Alman diplomat sayısının önemli ölçüde azaltacağını açıkladı.

"HER ALANINDA BÜYÜK AKSAKLIKLAR GETİRECEKTİR"

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya’nın açıklamasına tepki olarak “Haziran ayından itibaren Rusya tarafından belirlenen bu sınır, Rusya Federasyonu'ndaki varlığımızın her alanında büyük aksaklıklar getirecektir.

Bu karar ışığında Almanya, Rusya'da diplomatik varlığını sürdürürken kültür elçilerinin de asgari düzeyde bu ülkede varlığını sürdürmesi önemlidir" denildi.

Açıklamada ayrıca Alman hükümetinin misilleme olarak aynı yönde karar alabileceği belirtilerek "Almanya'daki Rus varlığına karşı Alman hükümeti de Almanya'daki Rus çalışanların sayısındaki üst sınırda bir denge gözetecektir" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz nisan ayında Almanya, ülkede çalışan yaklaşık 30 Rus diplomatı işiyle bağdaşmayan faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle sınır dışı edilmeleri yönünde karar vermişti.

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