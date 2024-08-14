Rusya'dan flaş benzin ihracatı kararı

Kaynak: AA
Rusya'dan flaş benzin ihracatı kararı

Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları yıl sonuna uzattı

Rusya'dan flaş benzin kararı

Rusya benzin ihracatına yönelik flaş bir karara imza attı. Kısıtlamanın uzatıldığı açıkladı. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasadaki benzin talebindeki artışın mevsimsel talep nedeniyle artış kaydedildiği belirtildi.

Bazı rafinerilerde de planlanan bakım çalışmalarının yapıldığı bildirilen açıklamada, bu nedenle iç piyasadaki dengeyi korumak adına benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Aralık'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yabancı hükümetlerle yapılan anlaşmalar kapsamında yapılan benzin ihracatının kısıtlamalardan muaf tutulduğu vurgulandı.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

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