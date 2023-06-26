Rusya'dan flaş Wagner açıklaması: Devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov bugün yaptığı açıklamada, Wagner paralı asker grubunun hafta sonu bastırdığı isyana rağmen Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

"BU İŞ ELBETTE DEVAM EDECEK"

RT'ye verdiği röportajda Lavrov, "Wagner üyeleri orada eğitmen olarak çalışıyor. Bu iş elbette devam edecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

Wagner'in kurucusu Prigojin, son aylarda defalarca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu ve Ukrayna'daki ordunun başı Valery Gerasimov'u "beceriksizlikle" ve Ukrayna'da savaşan Wagner birimlerini kasten yetersiz ikmalle suçlamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, isim vermeden Ukrayna'daki "gönüllü oluşumların" haziranın sonuna kadar kendisiyle sözleşme imzalaması gerektiğini söylemişti.

Bu hareket hükümetin Wagner üzerinde daha fazla kontrol elde etme girişimi olarak görülmüştü.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 23 Haziran Cuma günü, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayarak karşılık vermekle tehdit etmiş ve Rus yönetimine isyan başlatmıştı.

Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Yaşanan gerilim Belarus'un ara buluculuğu ile sona ermiş; Wagner kurusu Prigojin'in Belarus'a taşınacağı duyurulmuştu.