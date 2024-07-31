Rusya'dan Heniyye'ye suikastla ilgili ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: AA
Rusya'dan Heniyye'ye suikastla ilgili ilk açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Heniyye'ye suikast ile ilgili açıklama yayımladı.

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Heniyye'nin öldürülmesi sonrası ülkelerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya da Heniyye'nin öldürülmesine dair bir açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın siyasi bir cinayet olduğunu ve bölgede gerilimin tırmanmasına yol açacağını söyledi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Bogdanov, Rus RİA haber ajansına yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

"BU KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ BİR SİYASİ SUİKASTTIR"

Söz konusu durumun çok kötü olduğunu vurgulayan Bogdanov, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti.

Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın İsrail tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

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