Rusya’dan Karabağ açıklaması: Azerbaycan ile görüşülecek

Azerbaycan, 27 Eylül 2020 tarihinde başlattığı "Demir yumruk" operasyonuyla Ermenistan tarafından işgal altında olan Dağlık Karabağ bölgesini işgal altından kurtararak topraklarını geri kazanmıştı.

Azerbaycan’ın büyük zaferi sonrası Rus askerlerinin Azerbaycan Toprağı Karabağ’daki geleceği de tartışma konusu oldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin, Karabağ’daki Rus Barış Gücü’nün geleceğiyle ilgili sorusunu cevaplandırdı.

Rus askerlerinin fiili ve hukuki olarak Azerbaycan topraklarında bulunduğuna dikkati çeken Peskov, bunu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından da bilindiğini dile getirdi.

“AZERBAYCAN TARAFIYLA GÖRÜŞÜLECEK”

Peskov, yaptığı açıklamada "Onların daha sonraki kalış rejimi ve ilgili tüm yöntemlere gelince o zaman bu elbette Azerbaycan tarafıyla görüşülecek." ifadesini kullandı.

Rusya’nın Ermenistan ile de temaslarını sürdüreceğini kaydeden Peskov, Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son yaptığı telefon görüşmesinde, Rus güçlerinin yeniden konuşlandırılmasıyla ilgili olarak konuşulmadığını kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteciler tarafından kendisine sorulan Filistin-İsrail savaşıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

“BİZİM İÇİN RUS VATANDAŞLARININ KADERİ, BİR NUMARALI ÖNCELİĞİMİZ”

Peskov, gazetecilerin, “Diğer bazı ülkeler gibi Hamas’ı terör örgütü olarak tanıyacak mısınız?” sorusuna “Çatışmanın taraflarıyla temasımızı sürdürüyoruz. Hem orada hem de diğer yerde Rus vatandaşları var. Bizim için Rus vatandaşlarının kaderi, bir numaralı önceliğimiz. Rusya, durumu dikkatli bir şekilde analiz ediyor. Çözüm sürecine katılma potansiyeli olan bir ülke olarak Rusya, pozisyonunu koruyor.” yanıtını verdi.

İsrail-Filistin meselesinde, Rusya’nın rolüyle ilgili Peskov, şunları kaydetti:

"Gerçek çözümde, Rusya'nın rolü hakkında konuşmak için henüz çok erken çünkü çatışma, sıcak savaş aşamasında. Durum endişe verici, potansiyel olarak çok tehlikeli ve insani sonuçlar da dahil olmak üzere tehlikeli. Terör saldırılarını durdurmamız gerekiyor. Orantısız güç kullanımını durdurmamız gerekiyor. Gazze'de halkın asgari ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor."