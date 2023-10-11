Rusya’dan Karabağ açıklaması: Azerbaycan ile görüşülecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Karabağ bölgesindeki Rus Barış Gücü’nün gelecekteki durumunu Azerbaycan yönetimiyle görüşüleceğini bildirdi.

Rusya’dan Karabağ açıklaması: Azerbaycan ile görüşülecek

Azerbaycan, 27 Eylül 2020 tarihinde başlattığı "Demir yumruk" operasyonuyla Ermenistan tarafından işgal altında olan Dağlık Karabağ bölgesini işgal altından kurtararak topraklarını geri kazanmıştı.

Azerbaycan’ın büyük zaferi sonrası Rus askerlerinin Azerbaycan Toprağı Karabağ’daki geleceği de tartışma konusu oldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin, Karabağ’daki Rus Barış Gücü’nün geleceğiyle ilgili sorusunu cevaplandırdı.

Rus askerlerinin fiili ve hukuki olarak Azerbaycan topraklarında bulunduğuna dikkati çeken Peskov, bunu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından da bilindiğini dile getirdi.

“AZERBAYCAN TARAFIYLA GÖRÜŞÜLECEK”

Peskov, yaptığı açıklamada "Onların daha sonraki kalış rejimi ve ilgili tüm yöntemlere gelince o zaman bu elbette Azerbaycan tarafıyla görüşülecek." ifadesini kullandı.

Rusya’nın Ermenistan ile de temaslarını sürdüreceğini kaydeden Peskov, Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son yaptığı telefon görüşmesinde, Rus güçlerinin yeniden konuşlandırılmasıyla ilgili olarak konuşulmadığını kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteciler tarafından kendisine sorulan Filistin-İsrail savaşıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

peskov1.jpg

“BİZİM İÇİN RUS VATANDAŞLARININ KADERİ, BİR NUMARALI ÖNCELİĞİMİZ”

Peskov, gazetecilerin, “Diğer bazı ülkeler gibi Hamas’ı terör örgütü olarak tanıyacak mısınız?” sorusuna “Çatışmanın taraflarıyla temasımızı sürdürüyoruz. Hem orada hem de diğer yerde Rus vatandaşları var. Bizim için Rus vatandaşlarının kaderi, bir numaralı önceliğimiz. Rusya, durumu dikkatli bir şekilde analiz ediyor. Çözüm sürecine katılma potansiyeli olan bir ülke olarak Rusya, pozisyonunu koruyor.” yanıtını verdi.

İsrail-Filistin meselesinde, Rusya’nın rolüyle ilgili Peskov, şunları kaydetti:

"Gerçek çözümde, Rusya'nın rolü hakkında konuşmak için henüz çok erken çünkü çatışma, sıcak savaş aşamasında. Durum endişe verici, potansiyel olarak çok tehlikeli ve insani sonuçlar da dahil olmak üzere tehlikeli. Terör saldırılarını durdurmamız gerekiyor. Orantısız güç kullanımını durdurmamız gerekiyor. Gazze'de halkın asgari ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor."

İlgili Haberler
Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ay sonunda Brüksel'de görüşecek
Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ay sonunda Brüksel'de görüşecek
Azerbaycan Ermenilerin sözde cumhurbaşkanını gözaltına aldı
Azerbaycan ve Ermenistan askeri heyetleri Rusya'da bir araya gelecek
Azerbaycan ve Ermenistan askeri heyetleri Rusya'da bir araya gelecek
Azerbaycan'dan Rusya'ya sert çıkış
Azerbaycan'dan Rusya'ya sert çıkış
Rusya'dan Azerbaycan'a kriz çıkaracak uyarı
Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri 25 Mayıs'ta Moskova'da bir araya gelecek
Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri 25 Mayıs'ta Moskova'da bir araya gelecek
Rusya: ABD ile Fransa, Ermenistan-Azerbaycan arasında arabuluculuk rolünde başarısız oldu
Rusya: ABD ile Fransa, Ermenistan-Azerbaycan arasında arabuluculuk rolünde başarısız oldu
Azerbaycan Ermenistan gerilimine Rusya da dahil oldu
Azerbaycan Ermenistan gerilimine Rusya da dahil oldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı Gündem
Otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Elazığ’da kentsel dönüşüm geliri tartışması. MHP’li üyeden AKP’li başkana ‘Sizin gibi ittifak düşman başına dediniz’ Siyaset
Elazığ’da kentsel dönüşüm geliri tartışması. MHP’li üyeden AKP’li başkana ‘Sizin gibi ittifak düşman başına dediniz’
Tunceli'de 4 günlük eylem yasağı Gündem
Tunceli'de 4 günlük eylem yasağı
Kılıçdaroğlu'nun Filistin paylaşımına ünlü oyuncudan flaş yorum Magazin
Kılıçdaroğlu'nun Filistin paylaşımına ünlü oyuncudan flaş yorum
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Kılıçdaroğlu’ndan ‘milliyetçi’ açılımı. “Partiye ısınmalarını sağlıyoruz” Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan ‘milliyetçi’ açılımı. “Partiye ısınmalarını sağlıyoruz”
Çıktığı ceviz ağacı hayatına mal oldu Gündem
Çıktığı ceviz ağacı hayatına mal oldu