Rusya'dan kriz yaratacak hamle. Putin imzaladı

Kaynak: AA
Rusya'dan kriz yaratacak hamle. Putin imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini Güney Askeri Bölgesinde içine alan kararname imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, ülkenin Batı Askeri Bölgesinden Moskova ve Leningrad askeri bölgeleri ayrılarak yeni iki askeri bölge oluşturuldu.

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Böylece, Merkez ve Doğu bölgeleri dahil, ülkedeki askeri bölge sayısı 5'e yükseldi.

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Ayrıca kararname ile, Ukrayna’dan işgal ve ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri Güney Askeri Bölgesi içinde gösterildi.

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Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle hukuka aykırı olarak ilhak edilmişti.

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