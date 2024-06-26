Rusya'dan Kuzey Kore'ye tren seferi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rusya'dan Kuzey Kore'ye tren seferi

Rusya ile Kuzey Kore arasında 4 yıl önce durdurulan ren seferlerinin yeniden başlayacağı ifade edildi.

Rusya ve Kuzey Kore arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler genişliyor. Rusya, korona virüs salgını sebebiyle durdurulan Kuzey Kore’ye tren seferlerinin 4 yılın ardından tekrar başlayacağını açıkladı.

Tren seferlerinin temmuz ayında başlayacağı ifade edilirken seferlerin Vladivostok şehri ile Kuzey Kore’nin Rason limanı arasında olacağı belirtildi.

Rusya’nın Kuzey Kore sınırındaki Primorsky Krayı Valisi Oleg Kozhemyako, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Vladivostok’ta trene binen yolcular doğrudan Kuzey Kore’ye gelecek; oradaki güzelliğin, doğanın ve kültürün tadını çıkaracak, gelenek ve görenekleri tanıyacak" ifadelerini kullandı.

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