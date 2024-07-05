Rusya’dan nükleer füze tatbikatı

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya’dan nükleer füze tatbikatı

Rusya, nükleer saldırı kapasiteli balistik "Yars" füzesiyle tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle tatbikat gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, daha önce planlanan tatbikatın düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, tatbikat kapsamında "Yars" mobil karadan fırlatılan füze sistemleri rampalarıyla çeşitli manevraların gerçekleştirildiği söylendi.

Nükleer saldırı da gerçekleştirebilen ve yaklaşık 12 bin kilometre menzile sahip "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine görünmediği ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği belirtiliyor.

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