Rusya'dan rublenin değer kaybına önlem

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, rubledeki değer kaybı nedeniyle ülkesindeki büyük ihracatçılara döviz satış zorunluluğunu tekrar uygulamaya koydu.

KAYNAK: AA
Rusya'dan rublenin değer kaybına önlem

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Putin'in bazı Rus ihracatçı şirketlere yönelik kararname imzaladığı belirtildi.

Buna göre, Rusya’nın en büyük 43 ihracatçı şirketine döviz gelirlerini iç piyasada satma zorunluluğu getirilirken, söz konusu şirketlerin döviz satışı sürecini bazı resmi kurumlar denetleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, "Bu önlemlerin temel amacı, döviz piyasasının şeffaflığını ve öngörülebilirliğini artırmak ve döviz spekülasyonu fırsatını azaltmaktır." ifadesini kullandı.

Rusya’da Ukrayna savaşının ardından şirketlere getirilen döviz satışı zorunluluğu bir süre sonra kaldırılmıştı. Ancak rublenin bu yıl dolar karşısında yüzde 25’ten fazla değer kaybetmesi üzerine tekrar uygulanması gündeme gelmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Eylül’de yaptığı açıklamada, ihracatçı şirketlerin döviz gelirlerini Rusya’ya "kısıtlı" bir şekilde döndürdüklerine işaret ederek, "Burada çalışmanın daha güvenli olduğu gerçeğini anlamalılar. Hitap ettiğim kişilerin beni anladığından eminim." demişti.

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