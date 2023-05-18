Rusya’dan şaşırtan açıklama. Sürpriz ikinci tur tahmini

AKP iktidarı döneminde Türkiye ile yakın ilişkileri olan Rusya’dan ikinci tur için dikkat çeken tahminler geldi. Rus basınına konuşan akademisyenler 28 Mayıs’taki ikinci turun Cumhurbaşkanı Erdoğan için kolay geçmeyeceğini, ikinci turda muhalefet adayının kazanacağını düşündüklerini söyledi.

Rusya’dan şaşırtan açıklama. Sürpriz ikinci tur tahmini

Son dönemde iktidar ile sıkı ilişkileri olan Rusya'dan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuyla ilgili değerlendirmeler ve tahminler hemen başladı.

Rus TV Tsentr televizyonuna konuşan Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü akademisyeni Doç. Dr. Şlıkov, ikinci tur ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN İÇİN ÇOK ZOR GEÇECEK

ikinci turun Erdoğan için çok zor olacağını belirten Şlıkov, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun güçlü bir ekibi var. Ekibinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş yer alıyor. Bu iki belediye başkanı çok popüler politikacılar” dedi.

Medya Günlüğü'nün haberine göre, Şlıkov, Kılıçdaroğlu’nun ikinci tura kadar olan süreçte halk arasında sevilen İmamoğlu ve Yavaş’ın desteklerinden yararlanmaya devam edeceğini söyledi.

İKİNCİ TURDA MUHALEFET KAZANIR

RBK gazetesine konuşan Moskova merkezli Yüksek Ekonomi Okulu akademisyeni Andey Zeltın, ikinci turda muhalefet adayının kazanacağını, böylece enflasyonu düşürmek, lirayı yeniden değerlendirmek ve diğer önemli sorunları çözmek için her türlü çabayı gösterecek hırslı siyasilerin göreve geleceğine inandığını belirtti.

Zeltın, “Ancak Erdoğan iktidarda kalırsa ekibini değiştirmesi gerekecek. Büyük bir darbe aldı, ilk turda neredeyse kaybediyordu. Erdoğan ekonomiyi zayıflattığı için haklı olarak eleştirildi. Bu durumu değiştirmek zorunda kalacak” dedi.

Moskovskiy Komsomolets gazetesine açıklamalar yapan Rus siyaset bilimci Kamran Gasanov da, “Erdoğan’ın ikinci turda kesin kazanacağını söylemek zor” diye konuştu. Gazete, konuyla ilgili haberine, “Uzmanlara göre Erdoğan ikinci turda kaybedebilir” başlığını attı.

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