Rusya’dan Türkiye’ye Ayçiçek yağı tedariği

Rusya Yağ ve Yağ Birliği İcra Direktörü Mikhail Maltsev tarafından gelen açıklamaya göre Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki ayçiçek yağının ana alıcısı olduğunu belirtti. Türkiye'nin sadece yurt içi ihtiyacını karşılamak için yılda yaklaşık 1,4 milyon ton ayçiçek yağına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

UKRAYNA'YA YÖNELİNCE AZALDI

Türkiye birkaç yıldır Rus ayçiçek yağının ana alıcısıydı, fakat 2022'de “tahıl anlaşmasının” açılması sonrasında Ukrayna, Türkiye'ye ayçiçeği ihraç etmeye başladı. Bu da ülkede petrol üretiminin artmasına ve ithalat hacminin azalmasına sebep oldu. Ayrıca 2023’te Türkiye, Ukrayna'dan büyük miktarda ayçiçek yağı ihraç etti.

UZMANLAR TÜRKİYE’NİN YİNE RUSYA’DAN AYÇİÇEK YAĞI SATIN ALIMININ ARTACAĞINI SÖYLÜYOR

Rus uzmanlara göre 2024’te durum yeniden değişecek ve Rusya'nın Türkiye'ye ayçiçek yağı ihracatını artırmasına olanak tanıyacağını söyleyerek, Ukrayna, 2023 yılında yine ayçiçeği ihracatını azaltarak yerli işleme pazarını korumuş, deprem ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye'nin ayçiçeği hasadı önemli ölçüde azalmış olduğunu söyledi.